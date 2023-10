Kako bez Jaga: Aco Petrović zbunjen odlukom Sferopulosa

"Postoji tisuću načina da analizirate svaku utakmicu.

Tako i jučeršnji derbi Partizan - Zvezda", napisao je Aco Petrović danas na Twitteru i dodao: „Jedan od tih načina je i podatak da je Yago izašao na plus 9 svoje momčadi 7’30“ prije kraja, a vratio se na teren 1’07“ do kraja kada je njegov tim gubio sa 3 koša razlike“. Postoji tisuću načina da analizirate svaku utakmicu. Tako i jučeršnji derbi Partizan-Zvezda. Jedan od tih načina je i podatak da je Yago izašao na plus 9 svoje momčadi 7’30” prije kraja a vratio se