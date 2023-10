Medvedev bolji od Cicipasa, Siner sprečio rusko finale

Danil Medvedev je savladao Stefanosa Cicipasa 6:4, 7:6 i izborio mesto u finalu turnira u Beču.

U duelu momaka, koji nisu baš u prijateljskim odnosima, nije bilo mnogo neizvesnosti. Rus je kontrolisao dešavanja na terenu od početka i stigao do devet pobede u 13 međusobnih mečeva. Prvi set je rešen brejkom u sedmom gemu. Došao je Medvedev do 15:40, prvu brejk loptu Cicipas je spasio, drugu nije mogao i poveo je 4:3. Sigurnim servisima stigao je do 6:4. U drugom delu meča oba igrača su sačuvali prednost početnog udarca. Brejk lopte je imao Medvedev, ali ih ovaj