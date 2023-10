Nije im dugo trebalo: Čelnici NBA lige uradili ovo zbog načina na koji je Nikola Jokić otvorio novu sezonu

Nikola Jokić i Denver nagetsi, kao aktuelni NBA šampioni, odlično su započeli odbranu titule, a način na koji srpski as, MVP prethodnog finala, igra - doneo mu je i prvo priznanje u novoj sezoni.

FOTO: Tanjug/AP Jokić i ekipa iz Kolorada su najpre u velikom derbiju Zapadne konferencije pobedili Los Anđeles Lejkerse kod kuće sa 119:107, a onda su u gostima dobili i Memfis (104:108) i Oklahoma siti (95:128). Sve to uz bravure Srbina. NBA Players of the Week for Week 1. West: Nikola Jokic ( @nuggets) East: Tyrese Maxey ( @sixers) pic.twitter.com/vbAtFdClxK — NBA (@NBA) October 30, 2023 Posle prvog ovosezonskog okršaja sa osveženom ekipom Jute (utorak, 2.30 po