Đokovićev revanš Runeu

Najbolji teniser sveta pobedio Danca u četvrtfinalu a 7:5, 6:7 (3), 6:4. – U drugom polufinalu Cicipas protiv Dimitrova

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale mastersa u Parizu, pošto je savladao Danca Holgera Runea sa 2:1 po setovima 7:5, 6:7 (3), 6:4. Srpski teniser je do pobede nad sedmim teniserom sveta stigao posle dva sata i 49 minuta igre. Đoković se tako revanširao Dancu za poraz u finalu ovog turnira prošle godine. Sve do 12. gema prvog seta igrači su bili sigurni na svom servisu, kada je Đoković iskoristio prvu brejk loptu na meču i stigao do vođstva