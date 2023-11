Rubljov preokretom zakazao duel sa Đokovićem

Ruski as posle velikog preokreata savladao Australijanca Aleksa De Minora – 2:1

Rus Andrej Rubljov plasirao se u polufinale mastersa u Parizu pobedom nad Australijancem Aleksom de Minorom sa 2:1 (4:6, 6:3, 6:1). Meč je trajao dva sata. U prvom setu Australijanac je došao do brejka tek u devetom gemu i tako došao do prednosti koju je iskoristio za osvajanje seta. Tokom drugog seta Rubljov je nametnuo svoj ritam i preko dva brejka u četvrtom i šestom gemu došao do izjednačenja u setovima. U trećem setu igra De Minora se raspala, pa je Rubljov