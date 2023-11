Partizan domaćin u Obrenovcu: Crno-beli u derbiju Superlige dočekuju vaterpoliste Šapca

VATERPOLISTI Partizana nastavljaju da se šetaju od bazena do bazena. Crno-beli će u četvrtom kolu grupe A i nedelju (19.45) u Obrenovcu ugosititi vaterpoliste Šapca. U grupi B Radnički sutra na svom bazenu igra sa najprijatnijim iznenađenjem prvenstva, NBG vukovi.

FOTO: M. Vukadinović ČETVRTO kolo Superlige za vaterpoliste - grupa A (za plasman od 1. do 3. mesta), nedelja: Partizan - Šabac (Obrenovac, 19.45). Slobodan je Novi Beograd. TABELA: Novi Beograd 6, Šabac 2, Partizan 1. Grupa A (od 4. do 6), nedelja: Stari grad - Vojvodina (17.45). Slobodan je Proleter. TABELA: Proleter 4, Vojvodina 3, Stari grad 1 bod. Grupa B (od 1. do 3), subota: Radnički - NBG vukovi (19.00). Slobodna je Crvena zvezda. TABELA: C. zvezda 5,