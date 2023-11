Đoković u Parizu osvojio 40. masters u karijeri!

PARIZ - Srpski teniser Novak Đoković osvojio je titulu na Mastersu u Parizu, pošto je danas u finalu pobedio Bugarina Grigora Dimitrova rezultatom 6:4, 6:3.

Đoković je trijumfom u Parizu stigao do 40. mastersa u karijeri. On je po sedmi put u istoriji osvojio masters u Parizu. Najbolji teniser sveta je pobedom na mastersu u glavnom gradu Francuske stigao do šestog trofeja ove sezone. Meč između Đokovića i Dimitrova je trajao jedan sat i 39 minuta. Ovo je bio 13. međusobni trijumf srpskog i bugarskog tenisera, a 12. trijumfa Đokovića. Postojala je bojazan da će Novaku nedostajati snage posle velike borbe u polufinalu