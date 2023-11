„Torcida” poslala poruku Stolice stadiona u Pazaru oblepljene zastavama Palestine!

Duel na Gradskom stadionu u Novom Pazaru, između Novog Pazara i Partizana, igran je bez prisustva navijača. Ali, navijači su našli načina da istaknu svoje stavove.

Torcida, kako se zovu navijači Novog Pazara, nije mogla da prisustvuje jednom od derbija ovog kola, ali je sa svojim porukama zauzela jedan deo stadiona. Stolice na jednom delu tribine bile su oblepljene palestinskim zastavama, a na obližnjoj zgradi razvijena je i zastava Palestine, sa natpisom na engleskom jeziku „Sloboda Palestini“. View this post on Instagram A post shared by Sport Klub (@sport.klub) (Dnevnik, Sport klub)