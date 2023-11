Neverovatan čovek! Ovo što Maks Ferstapen radi, Formula 1 nije davno, davno videla

Vozač Red Bula Holanđanin Maks Ferstapen pobedio je na večerašnjoj trci u šampionatu Formule 1 za Veliku nagradu Brazila, koja je vožena na stazi Interlagos u Sao Paulu.

FOTO: Tanjug/AP Ferstapen je u Brazilu stigao do čak 17. pobede u sezoni, a 52. u karijeri. On je još ranije obezbedio treću uzastopnu titulu u F1. Holanđanin je u Brazilu ostvario vreme od 1:26:07.136. Drugi je bio Britanac Lando Noris iz Meklarena, koji je za pobednikom kasnio 8,27 sekundi, dok je treća pozicija pripala Špancu Fernandu Alonsu iz ekipe Aston Martin. Španski as je u poslednjem krugu pretekao Meksikanca Serhija Peresa iz Red Bula i stigao je do