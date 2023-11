Surova dominacija Novaka: Đoković osvojio šesti trofej u sezoni, evo koliko ih je sa najvećih turnira

NOVAK Đoković pokorio je Pariz. On je sedmi put osvojio ovaj masters i ovo mu je šesta titula ove sezone.

FOTO: Tanjug/AP Zanimljivo je to da je srpski as pet trofeja podigao na najvećim turnirima. Osvojio je tri grend slema - Australijan open, Rolan Garos i Ju-Es open. Dva puta je podizao trofej na mastersima - Sinsinati i Pariz, a samo je Adelejd turnir iz serije 250 na kome je trijumfovao. Vredi pomenuti da je Đokoviću pehar iz Pariza 40. na turnirima iz serije 1000. Ukupno je došao do brojke od 97 titula. Podsetimo, on će do kraja godina nastupati još na završnom