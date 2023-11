(Video/foto) Jokić i povređen nesalomljiv Istorijski tripl-dabl našeg košarkaša; Denver gubio 20 razlike, a onda preokret

I pored toga što nije bilo sigurno da li će Nikola Jokić igrati protiv Nju Orleans Pelikansa, naš košarkaš je ipak izašao na teren i odveo Denver u još jednu pobedu u sezoni.

I ne samo to, Jokić je imao novi tripl-dabl, kojim je pretekao Lebrona Džejmsa i Džejsona Kida na večnoj listi i sada se sam nalazi na četvrtom mestu sa ukupno 108. Jokić je pre kraja treće deonice imao učinak od 29 poena, 13 skokova i 10 asistencija, da bi do kraja meča stigao do 35 poena, 14 skokova i 12 asistencija - što mu je trenutno i rekord sezone po broju datih koševa. Foto: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski Napravio je Denver sjajan preokret u ovom meču u