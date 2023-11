Kecmanović poražen od Bautiste posle trilera u Sofiji

Miomir Kecmanović je i peti put u karijeri izgubio meč od Španca Roberta Bautiste-Ahuta, ali će ga poraz u Sofiji još dugo boleti, pošto je izvojevan posle tri sata i 16 minuta igre.

Na kraju je na semaforu pisalo - 7:6 (11:9), 6:7 (2:7), 7:6 (7:5). Prvi set je trajao čak 76 minuta. Brejka nije bilo, pa je taj-brejk odlučio pobednika. Imao je Kecmanović tri set lopte, ali je Bautista-Ahut spasio sve, a onda je iskoristio svoju drugu priliku za konačnih 11:9. Up next: Fabian Marozsan in R2 🔜 2016 champ @BautistaAgut goes up 5-0 in his head-to-head with Kecmanovic, coming through 7-6(9), 6-7(2), 7-6(5)! @sofiaopentennis | #SofiaOpen