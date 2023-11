Nova neverovatna partija Nikole Jokića Posle drame na terenu Denver nadigrao Golden stejt (foto/video)

Košarkaši Denvera pobedili su na svom terenu Golden stejt rezultatom 108:105, a zaslužan za pobedu bio je najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić.

Utakmicu je završio sa impresivnim dabl-dabl učinkom, ubacio je čak 35 poena, zabeležio 13 skokova i 5 asistencija. Denver je odlično otvorio utakmicu, konstantno je bio u prednosti tokom prvog poluvremena, ali Golden stejt se nije predavao. U trećoj četvrtini Kari i družina su dodali gas, a na startu poslednje stigli do najveće prednosti u meču 76:81 i bilo je jasno da ćemo do kraja meča gledati pravu rezultatsku klackalicu. Nagetsi na dva minuta do kraja meča