Kakva utakmica Luke Dončića: Slovenac sam pobedio prekaljeni tim LA Klipersa

Košarkaši Dalasa deklasirali su LA Kliperse sa 144:126 (30:33, 47:18, 38:38, 29:37) i nastavili trku za Denverom na vrhu Zapadne konferencije, a do sedme pobede u sezoni vodio ih je ko drugi nego sjajni Luka Dončić.Jedan od najboljih igrača današanjice bio je nerešiva enigma za prekaljeni tim iz Los Anđelesa.

Slovenac je već do poluvremena 28 poena, da bi se na kraju zaustavio na koti 44. I to uz fenomenalne procente šuta iz igre (11/12 za dva, 6/9 za tri). Sa druge strane, velika četvorka Klipersa nije imala najbolje veče. Sem Lenarda, koji je postigao 26 poena, niko se naročito nije istakao. Luka Doncic couldn't be stopped in the Mavericks' West Group B win over the Clippers 😤 🔥 44 PTS 🔥 6 REB 🔥 6 AST Mavericks move to 1-1 in West Group B play! The @dallasmavs third