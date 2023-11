Jokić sa linije bacanja rešio Kliperse

Asistencija je nedostajala Nikoli Jokiću za još jedan tripl dabl u trijumfu njegovih Denver Nagetsa protiv Los Anđeles Klipersa 111:108.

Srpski as je ponovo rešio pitanje pobednika sa pogođena dva slobodna bacanja na 13 sekundi pre kraja meča. Bio je to jedan izjednačen duel u Bol Areni u kojem su se timovi igrali u serijama. Na šest minuta do kraja Klipersi su otišli na 99:92. Međutim, onda se probudio Jokić i sa osam poena doveo svoju ekipu na 102:102. Gordon je košem i dodatnim bacanjem odveo Denver na plus tri 105:102, a kada je isti igrač na dodavanje Jokića na 50 sekundi pre kraja zakucao za