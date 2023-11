Željko Obradović posle poraza Partizana u Minhenu: Neka pitanja treba da postavite igračima

Trener Partizana Željko Obradović rekao je posle utakmice 8. kola Evrolige u kojoj je njegov tim izgubio u Minhenu od Bajerna (94:85) da je domaćin trijumfovao ubedljivije nego što je to nagoveštavao tok meča. – Kada pogledate krajnji rezultat i ovih devet poena razlike deluje kao da je to bila laka pobeda Bajerna, ali je zapravo jedan posed odlučio utakmicu. Njihovi poeni uz faul i bacanje bili su ključni momenat. To je to – izjavio je kratko trener crno-belih. On