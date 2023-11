Siner prvi finalista u Torinu

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u finale Završnog turnira u Torinu, pošto je u polufinalu savladao Danila Medvedeva u tri seta.

Meč je trajao dva časa i 25 minuta, a Italijan je slavio rezultatom 6:3, 6:7, 6:1. U četvrtom gemu je Siner napravio brejk i čuvao tu prednost do kraja prvog seta. U drugom delu igre nije bilo brejkova, Medvedev se vratio u meč, zatim i u taj-brejku bio koncentrisaniji – napravio je tri mini brejka, Siner je samo jednom odgovorio i tako se otišlo u treći set. 🇮🇹 SINNER SENDS TURIN CRAZY 🇮🇹 @janniksin defeats Medvedev 6-3 6-7 6-1 to advance to the #NittoATPFinals