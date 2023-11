Najefikasniji Jokić od početka sezone i poraz Denvera, Rajakovićev Toronto u usponu forme!

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je sinoć najefikasniju utakmicu od početka sezone u NBA lige.

On je protiv Hjuston Roketsa upisao 38 poena uz 19 skokova i osam asistencija, ali to nije bilo dovoljno za Denver Nagetse da izbegnu poraz rezultatom 105:86. Hjuston je, predvođen Grinom i Segunom, brzo stekao veliku prednost tokom druge četvrtine koju nije ispuštao praktično do kraja meča. Denver je u poslednjoj deonici stigao do "minus devet", međutim više od toga ekipa iz Kolorada nije mogla, bez obzira na sjajnu partiju Nikole Jokića. Njega je donekle ispratio