Bivši francuski biciklista optužio Novaka Đokovića: Odbio je doping test, mora da bude suspendovan

Bivši francuski biciklista Mark Madio smatra da bi Novak Đoković treba da bude suspendovan jer je odbio testiranje na doping pre meča Dejvis kupa.

Srpski teniser je pre susreta sa Kameronom Norijem izabran da bude testiran i zbog toga je reagovao oštro, smatrajući da to može da bude obavljeno nakon meča sa Britancem. – Uvek sam podržavao da se testiram ja ili bilo ko, ali ne pred meč. Šta će to promeniti? Biću tu, kad se završi meč testirajte me. Meni predstoji vađenje krvi. Nadam se da će promeniti odluku – rekao je Đoković. Ipak, Madio kaže da niko nema pravo da odbije testiranje, te ističe da postoje dve