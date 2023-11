Novinar nije stigao da reaguje: Kakva reakcija posle meča TSC - Vest Hem

FUDBALERI TSC-a poraženi su od Vest Hema 1:0, a nakon meča fudbaler Ifet Đakovac izneo je svoje utiske, a usput je nasmejao novinara, ali i navijače.

Tanjug/AP Ifet Đakovac smatra da Vest Hem nije nadigrao TSC. Ipak, on je u jednom trenutku zaboravio da je pred kamerama, te je na površinu pustio svoje emocije. - Do 88. minuta smo bili dobri. Pala nam je koncentracija. Oni su to iskoristili. Nisu nas nadigrali, bili smo bolji u pojedinim trenucima, ali j*** ga, rekao je Đakovac, na šta su se i on i novinar prvo pogledali pa nasmejali.