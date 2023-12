Samardžićev odlazak u januaru? Stigao odgovor Juventusu i ostalima!

Da li će doći u skorije vreme do prodaje Lazara Samardžića? Ako pitate tehničkog direktora Udinezea Federika Balzaretija, do toga neće doći u januaru mesecu. "Isključićemo naše telefone", rekao je on kada su ga pitali da li će Udineze ostati imun na interesovanje Juventusa za srpskog reprezentativca. "Znamo da se mnogi raspituju za njega, ali želimo da ga zadržimo u Udinama. Mora da ostane da bi nastavio i on da napreduje", rekao je Balzareti. Juventus, sa druge