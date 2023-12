NBA liga kaznila Srbina! Nikola Jokić na "tapetu" zbog ponašanja (VIDEO)

Nikola Jokić i Denver nagetsi, kao aktuelni NBA šampioni, za sada solidno "guraju" u nameri da odbrane titulu, a čelnici lige ne žele da im ni jednog trenutka "progledaju" kroz prste.

FOTO: Tanjug/AP O tome svedoči kazna izrečena srpskom asu. Nepuna 24 sata nakon što su uz bravure našeg centra aktuelni prvaci u gostima pobedili Feniks, opet su bili na terenu, i to u Sakramentu. Kingsi su nadigrali nagetse, a iako su meč obeležile i Jokićeve bravure, on je sankcionisan po završetku susreta. Jokićev potez koji je doveo do kazne možete pogledati kada kliknete na ovaj link zvaničnog sajta NBA lige (VIDEO). Sa druge strane, ako ste slučajno