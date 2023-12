Obradović otkrio ko neće biti u timu protiv Milana

Košarkaši Partizana sutra uveče od 20.30 časova dočekuju ekipu Olimpije iz Milana, u utakmici 13. kola Evrolige

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je, pred utakmicu sa ekipom Olimpije iz Milana u Beogradu, da je italijanski tim kvalitetan i da će nivo energije odlučiti ko će doći do pobede. Crn-beli sutra uveče od 20.30 časova dočekuju ekipu Olimpije iz Milana, u utakmici 13. kola Evrolige. - Igrali su veoma dobro u Minhenu, izgubili u produžetku, ali to je košarka. Imali su šansu da pobede. Kvalitetna ekipa, bez obzira što nedostaju neki igrači. To je tim