Niko kao on! Srbin dominira NBA ligom, a nije Nikola Jokić (video)

SRPSKI košarkaš igra sezonu karijere u NBA ligi, a u jednom parametru nema mu ravnog u NBA ligi, navikli su navijači da ovakve redove čitaju o Nikoli Jokiću, ali ovoga puta nije reč o zvezdi Denvera.

FOTO: Tanjug/AP Sezonu karijere igra košarkaš Atlante i kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović. Hoksi su poraženi od Bruklin netsa u neverovatnoj završnici 114:113, a blistao je u meču Bogdanović. Foto AP Bek "orlova" je za 27 minuta na parketu ubacio 20 poena uz četiri skoka i asistenciju. Nema sumnje da Bogdanović odličnom igrom ističe kandidaturu za šestog igrača NBA lige. Bogi has made 2+ 3s in 15 games in a row That's the longest active streak in the