Šok za navijače Zvezde! Šabaz Nejpir ne igra protiv Baskonije

Šabaz Nejpir neće igrati večeras za Crvenu zvezde protiv Baskonije.

FOTO: KK Crvena zvezda/Iks Razlog za to je povreda koju je iskusni Amerikanac doživeo na utakmici sa Valensijom koja je odigrana u sredu, otkriva Sport klub. Još nije poznat stepen ozbiljnosti povrede, kao ni to koliko će 32-godišnjak odsustvovati sa parketa. Meč Baskonija - Crvena zvezda na programu je večeras od 20.30 časova. Posebno će biti zanimljiv zbog toga što domaći tim predvodi doskorašnji trener Zvezde Duško Ivanović. On beleži sjajne rezultate sa