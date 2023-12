Egzum posle partije sezone: Da, Partizan! (VIDEO)

Bivši igrač Partizana Dante Egzum kao član startne petorke upisao je 23 poena (9-15 iz igre), 6 skokova i 7 asistencija u pobedi svog Dalasa nad Portlandom 125:112.

Dobro je pričati sa predstavnikom Partizana“, rekao je reporter u finišu intervjua na terenu, na šta se Egzum nasmejao i rekao: „Partizan!“ „Otišao sam u Evropu i tamo se napadački više tražilo od mene. Moj zadatak ovde jeste da se dobro uklapam sa Lukom (Dončićem), da pratim akcije i da budem pametan u napadu. Mislim da sam večeras to dobro uradio“, kaže 28-godišnji Australijanac i dodaje: The second highest scoring performance in Dante Exum’s career! 23 PTS 9/15