Partizan rutinski pobedio Studentski centar, crno-beli meč završili bez povređenog Jaramaza

Košarkaši Partizana pobedili su u “Štark areni“ Studentski centar rezultatom 99:76 u 11. kolu ABA lige i sada su na skoru 8-3.

Aktuelni šampion je pred više od deset hiljada gledalaca već na početku došao do velike prednosti, koja je u jednom trenutku iznosila 28 poena razlike. Podgoričani su u trećoj četvrtini uspeli da u jednom trenutku dođu do jednocifrenog minusa, ali je Partizan rutinski priveo meč kraju. U trećoj četvrtini povredu skočnog zgloba doživeo je plej Ognjen Jaramaz, koji je uz pomoć medicinskog osoblja napustio parket, kasnije se vratio na klupi, ali do kraja utakmice nije