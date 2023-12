Istorijski uspeh Bogdana Bogdanovića, srpski bek je ubacio 40 poena u porazu Atlante od aktuelnog šampiona Denvera.

Postigao je deset trojki, pokušao je čak 15 puta, procenat je izuzetan. "Nestvarno je, pomaže mi da podignem svoj nivo i podsetilo me je koliko dobar mogu da budem ponekad. Nekad izgubiš utakmicu i samopouzdanje, ali sada za moje saigrače ovo je drugi nivo", rekao je Bogdan Bogdanović. Saigrači su mu govorili da nastavi da šutira sve vreme. "Hajde, nastavi da šutiraš brate, nastavi, nastavi... Podržavali su me i pokazali da su dobri saigrači", rekao je on. Bogdan