Vučić o Jokiću: Najbolji je, ima mozak

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je "Ami G Show" na televiziji Pink. Pored predsednika gosti su i teniser Janko Tipsarević, imitator Dalibor Golubović i pevačica Tijana Milentijević.

Tanjug/AP - Jokić je poseban, ne zato što je podržao našu listu, već ima nešto što drugi nemaju. Sjajna dva brata, porodicu koja se drži na okupu. Prava srpska porodica koja je napravila ogroman uspeh u Americi. Ali iznad svega, on ima mozak, to je nešto što se retko rađa. I on i Luka Dončić - rekao je Vučić. Jokić ima i mekane prste i neverovatan osećaj za loptu, dodaje on. - Jokić je danas najbolji, šta god oni govorili - kazao je Vučić. Foto: Printskrin/Pink Tv