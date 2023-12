"Orlovi" u Rusiji - pod jednim uslovom

Fudbalska reprezentacija Srbije namerava da jednu od pripremnim utakmica za Euro održi u Sankt Peterburgu protiv Rusije i taj meč u ispolitizovanoj današnjici može da dobije neku potpuno drugu konotaciju bez veze sa onom prvobitnom.

Kako je "Sportklub" podelio svoje saznanje o toj nameru FSS-a, usledio je i odgovor iz krovne kuće srpskog fudbala, a on je da će se susret Rusije i Srbije na "Gasprom areni" desiti isključivo uz dozvolu FIFA i UEFA. Ono što je poznato jeste da bi datum meča bio 21. ili 22. mart i da će to biti prvi susret Rusa sa nekom evropskom ekipom od izopštavanja iz međunarodnih takmičenja. Igrali su samo protiv Iraka, Kube i Kameruna. Od nezavisnosti Srbije do sada je