Siniši u čast, Sampdorija u posebnim dresovima

Ekipa Sampdorije odlučila je da na teren protiv Ređane izađe u dresovima sa likom pokojne legende Siniše Mihajlovića.

Tim it Đenove od 14 časova na domaćem terenu igra protiv Ređane u utakmici 17. kola Serije B i taj meč će imati naročit sentiment jer je na godinu dana od smrti Mihajlovića. Mihajlović je kao igrač nosio dres Sampdorije od 1994. do 1998, pa je bio i trener tima iz Đenove od 2013. do 2015. godine. Nažalost, nije osvojio nijedan trofej sa tim klubom. Odigrao je 110 mečeva i postigao 12 golova. Sem Sampdorije je u profesionalnoj karijeri igrao za Vojvodinu, Crvenu