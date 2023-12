Jokić: "Nije trebalo to da se desi"

Oklahoma siti Tanderi pokazali su se kao vrlo nezgodan protivnik za prvaka Denver Nagetse pobedom 118:117.

Mladi i perspektivni tim Tandera je iskoristio priliku da slavi u Koloradu u neizvesnoj završnici. Nikola Jokić je završio sa 24 poena, šest skokova i 12 asistencija, ali bi bilo mnogo slađe da je uz to došao i trijumf. "Imali smo nekoliko grešaka, loših dodavanja. Koliko je do nas, toliko i do njihove dobre odbrane na lopti", rekao je Jokić posle utakmice. "Takva je igra. Ne možete da predvidite stvari na terenu, takve stvari se dešavaju. Nadam se da možemo da