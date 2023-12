Jokić odjavio Amerikance! Nikola je ovim potezom ujeo Zapad za srce

Nikola Jokić, najbolji košarkaš današnjice, u narednom periodu biće zaštitno lice kineskog sportskog brenda 361.

Foto: AP Jokić je dosad imao saradnju sa kompanijom „Najk“, ali se odlučio na promenu i u utakmici Denvera protiv Toronta je prvi put nosio patike brenda 361. Jokić se time pridružio saigraču i prijatelju Eronu Gordonu koji je već neko vreme u saradnji sa kineskim brendom. OFFICIAL: Reigning Finals MVP Nikola Jokic has signed a multi-year signature shoe deal with 361. 📄✍️ The Joker will become a leading global face of the Chinese brand. pic.twitter.com/bCWHwoxZ97 —