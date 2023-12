Košarkaško "čudvište" - Luka Dončić! Nestvarna noć Slovenca: Ubacio 50 poena i ugasio Sanse! Zbog njega će dugo imati noćne more!

Božićni NBA maraton obeležio je maestralni reprezentativac Slovenije - Luka Dončić.

U poslednjem meču prazničnog NBA specijala Dalas je savladao Finiks Sanse rezultatom 128:114, a utakmicu je obeležila epska partija nestvarnog Slovenca. Luka je vodio svoj tim do trijumfa sa 50 postignutih poena (8/16 za tri poena, 12/12 slobodna bacanja), 15 asistencija i šest skokova. Upisao je i četiri ukradene lopte i tri blokade za ukupno 44 minuta igre. Luka Doncic put together an HISTORIC #NBAXmas performance in the Mavs' win over the Suns 🎄 50 PTS 15 AST 8