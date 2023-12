Bogdanović najbolji – Atlanta izgubila, Micić skroman – Oklahoma pobedila lidera: Detroit oborio negativan rekord NBA li

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije, Bogdan Bogdanović pružio je sjajnu partiju u noći između utorka i srede, zabeležio učinak od 22 poena i tri skokoka, bio najzapaženiji u redovima Atlante, ali je njegov tim poražen od Čikaga 113:118.

Bek Hoksa je meč počeo sa klupe, a ksasije je na terenu proveo 31 minut i od 12 pokušaja za tri poena pogodio je samo tri, ali je na taj način broj uzastopnih utakmica na kojima je postigao barem jendu trojku povećao na 39. Zanimljiov, Atlanta se pre meča na društvenim mrežama pohvalili da je Bogdanović tokom zagrevanja šutirao 11 trojki i svaku od njih pogodio, ali na utakmici je imao procenat šuta od svega 25 odsto. Bogdan Bogdanovic has knocked down at least one