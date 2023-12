VIDEO Ovo se baš retko viđa: Savršeni tripl-dabl Jokića izludeo čuvare, Denver uradio što još nije u sezoni

Odlučio je da želi da igra košarku, a kada dođe takav dan...

Nikola Jokić je na parketu proveo samo 29 minuta jer nije bilo potrebe, rano je Denver stigao do velike prednosti, a koliko je bio ubedljiv najbolje pokazuje konačni rezultat – Memfis je pao sa 142:105. Nagetsi su tako stigli do rekorda sezona, najvišeg broja postignutih poena na jednom susretu. Srpski centar je bio savršen iz igre (11/11) i sa linije za slobodna bacanja (3/3) što je njegova treća takva utakmica uz tripl-dabl u karijeri. Jokić je brojao do 26 poena