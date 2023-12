''Željko je mag a Partizan atrakcija'' Trener Mornara pred meč sa crno-belima

Košarkaši Mornara iz Bara dočekuju Partizan u 14. kolu ABA lige u subotu od 18.00 časova, a trener barana Mihajlo Pavićević iznao je svoja očekivanja pred ovaj meč.

FOTO: ABA liga/KK Mornar/Media Pro - Otkad je veliki mag Željko Obradović došao na klupu Partizana crno-beli predstavljaju atrakciju gde god da gostuju. Nije izuzetak ni Bar, čak naprotiv. Sigurno da će to biti praznik košarke. Dolazi nam jedna od najboljih ekipa u Evroligi, ne samo u AdmiralBet ABA ligi. Želeo bih da svi uživaju u tom spektaklu - rekao je on za klupski sajt. On očekuje da tribine budu pune za praznični vikend. - Mi smo ponosni što jedan mali klub