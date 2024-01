Micić pobedom u 2024. godinu (video)

Oklahoma u novogodišnjoj noći savladala Bruklin

Vasilije Micić je Novu godinu „dočekao” u slavljeničkoj atmosferi, njegova Oklahoma je u vreme dok se sat spremao da otkuca ponoć pobedila Bruklin. Naš reprezentativac je odigrao još jednu partiju koja bi trebalo da mu donese konstantniju minutažu. Za 12 minuta na parketu uputio je samo jedan šut ka košu, ali je podelio četiri asistencije, ukrao jednu loptu i uhvatio tri skoka. Chet Holmgren elevates for the alley-oop POSTER Thunder-Nets | Live on the NBA App