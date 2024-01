Jokić bio tih – a onda je usledilo buđenje za pobedu i novi dabl-dabl

Nikola Jokić, srpski košarkaš, sa Denver Nagetsima savladao je Šarlot rezultatom 111:93 (24:18, 25:31, 40:17, 22:27).

Posle dugo vremena Nikola Jokić nije bio centralna figura u pobedi Denvera, mada je srpski as imao odličan procenat šuta. Na parketu je Jokić poveo 28 minuta i za to vreme postigao je 13 poena, odnosno šutirao šest od sedam za dva poena i jedan od jedan sa linije penala. Srpski as ostvario je dabl-dabl jer je dodao i 11 skokova, kao i šest asistencija. Nagetsi nisu bili dominantni tokom prve dve deonice, imali su malu prednost, a na pauzu su otišli sa