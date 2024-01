Jokić poludeo! A, kako i ne bi posle ovoga?! Dve sramne odluke sudija u samo nekoliko sekundi! Šta bi bilo da nije MVP?! (video)

Nikola Jokić je bio "tih" kada je reč o poenterskom učinku u pobedi Denvera nad Detroitom.

Samo tri puta je šutnuo, ali je upisao čak 16 asistencija, sedam skokova i pet blokada. Nažalost, nakon utakmice dosta se priča o užasnim odlukama sudija koje su u dva vezana napada napravile dve greške nakon duela koje je Jokić imao sa protivničkim igračima. Prvo je Kevin Knoks, košarkaš Pistonsa, sa leđa, koristeći obe ruke, gurnuo Srbina koji potom nije uspeo da uhvati loptu. Referee Ben Taylor called Jokic flop for this play. This is one of the stupidest calls