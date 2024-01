Šteta što nije češće: Erupcija u najdaljem derbiju Evrope

Najudaljeniji derbi evropskog fudbala, koji se povremeno odigrava negde nadomak obala Zapadne Sahare, ni ovog puta nije razočarao.

Prvi put u istoriji ovog rivalstva, a ono traje od 1949. godine, igralo se u Kupu kralja. Uz dva crvena kartona, mnogo drame, frenetičnu podršku domaćem timu i srčan otpor kortea gostiju sa susednog ostrva, plasman u osminu finala Kupa kralja izborio je lošije plasirani rival. The Canary Island Derby between Las Palmas and Tenerife in the Copa Del Rey is starting soon and the fans are ready. 🔥🌴 pic.twitter.com/FX0hZImZMU — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) January 7, 2024