Povratak nemačkog napadača u London: Verner na pozajmici u Totenhemu do kraja sezone (VIDEO)

Nemački fudbaler Timo Verner igraće do kraja sezone u Totenhemu kao pozajmljeni igrač Lajpciga, potvrdio je večeras klub iz Londona.

Totenhem je naveo da će na kraju sezone imati pravo otkupa, a britanski mediji prenose da je reč o cifri od oko 17 miliona evra. 🎙️ “The manager straight away gave me the feeling that I needed to join the Club, and the way the team plays fits me perfectly.” Timo’s first interview has landed! ⤵️ pic.twitter.com/EHIMH8xZ2t — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 9, 2024 Ovaj 27-godišnji fudbaler se tako vraća na terene Premijer lige gde je već igrao od 2020. do