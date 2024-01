Endi Mari: Voleo bih da igram protiv Đokovića na Australijan openu

Britanski teniser Endi Mari izjavio je da bi voleo da igra protiv Novaka Đokovića na Australijan openu, prenosi britanski Telegraf.

Mari će se u prvom kolu Australijan sastati sa Tomasom Martinom Ečeverijem iz Argentine. Ako Britanac pobedi Ečeverija u drugom kolu će igrati sa boljim iz duela između Nemca Janika Hanfmana i Francuza Gaela Monfisa. Nekadašnji osvajač Vimbldona i US Opena bi eventualno u trećem kolu turnira u Melburnu mogao da se sastane sa Đokovićem. 🇬🇧🇦🇺🇷🇸 A possible Round 3 match between Andy Murray and Novak Djokovic awaits 👀 It would, probably, be pretty one sided, but worth