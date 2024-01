Vaterpolisti Srbije izgubili od Mađarske u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Zagrebu: Mast u propast na peterce – Raduloviću ispala lopta

U prvom četvrtfinalnom meču na 36. evropskom prvenstvu u vaterpolu Mađarska je savladala Srbiju na peterce s 5:4, a u osnovnom delu je bilo 10:10 (3:3, 2:2, 4:3, 1:2).

Presudilo je to što je na početku druge serije penala Raduloviću lopta ispala iz ruke pre šuta, što se računa kao neuspešan pokušaj. The moment Hungary secured a place in the #WPCroatia2024 semi-finals! 🇭🇺 #EWPC2024 | LIVE NOW | @EurovisionSport 📺 pic.twitter.com/3hhErB4lrb — LEN Water Polo (@LEN_waterpolo) January 12, 2024 Mađari su postigli svih pet golova, naši jedan manje. Srbija ide u razigravanje za plasman od 5. do 8. mesta. Prvi protivnik u nedelju (15