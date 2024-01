VIDEO Jović ponovo starter za Majamiju: Užasno šutersko veče u netipičnoj NBA utakmici

Ponovo starter. Nikola Jović je još jednom bio starter, a u pobedi nad Orlandom sa 99:96 je na terenu proveo 24 minuta. Bilo mu je to dovoljno da popuni sve statističke kolone, pa je stigao do četiri poena, tri skoka i četiri asistencije. Pogodio je samo jedan šut iz igre (1/8 iz igre, 1/4 za tri poena) i stigao do dve izgubljene lopte. Meč koji je jedan od onih netipičnih u sezoni jer su oba tima postigla ispod 100 poena obeležio je Dankon Robinson sa 23 poena,