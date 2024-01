Alkaraz: Novakovi rezultati u Melburnu dodatno me motivišu

Drugi teniser sveta Karlos Alkaraz ističe da ne bi imao ništa protiv da ove sezone igra i beleži rezultate kao 2023. godine, kada je osvojio Vimbldon.

Takođe, dotakao se i potencijalnog finala sa Novakom Đokovićem. EKSKLUZIVNO IZ MELBURNA Alkaraz je doneo odluku da ne igra nijedan zvanični turnir pre Australijan opena. „Imao sam dva trening meča ovde (sa De Minorom i Rudom), bila je to dobra priprema, i to pred skoro punim tribinama, bilo je posebno. Propustio sam turnir prošle godine, to uzbuđenje čini još većim“, počeo je Alkaraz i dodao: „Mnogo kasno sam završio sezonu. Draže mi je bilo da se odmorim, da