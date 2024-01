Starijim generacijama navijača Makabija je dosta Partizana!

Košarkaši Partizana su prošle večeri uspeli da savladaju Makabi iz Tel Aviva u "Štark areni" sa 88:79 u meču 21. kola Evrolige i upišu jedinstvenu pobedu u klupskoj istoriji.

Nikada do sada Partizan nije sustigao minus od 24 poena u evroligaškim utakmicama. Nošeni izuzetnom podrškom koja nije posustajala kada je ekipa u ranoj fazi meča bila na kolenima, te liderstvom Džejmsa Nanelija, Partizan je zaledio Makabi u drugom poluvremenu. Bio je to prvi meč u istoriji Evrolige u kojem je Makabi ispustio prednost od 24 poena, a to nije bila jedina negativna stavka koju su uneli u tefter. Naime, nikad gore nisu šutirali u jednom poluvremenu