Preokret Miše Kecmanovića!

Miomir Kecmanović je dobro ušao u novu sezonu. On je danas imao veoma težak zadatak u prvom kolu Australijan opena, ali je uspeo da savlada japanskog tenisera Josukea Vatanukija sa 3:1 po setovima. Bilo je 4:6, 7:5, 6:3 i 6:4. Meč je trajao 2 sata i 39 minuta. U prvom setu smo gledali sjajnog Vatanukija koji je servirao fantastično, odservirao čak šest as udaraca, imao 94% uspešnih poena kada bi servirao prvi servis i to je bio razlog zašto je dobio prvi set. Ipak,