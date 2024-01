Cicipas, Medvedev, Šelton i Korda u drugom kolu Australijan opena (video)

Sten Vavrinka, koji je osvojio Australijan open 2014. godine, eliminisan je u prvom kolu

Grčki teniser Stefanos Cicipas plasirao se u drugo kolo Australijan opena, pošto je danas u Melburnu u prvom kolu pobedio Belgijanca Zizua Bergsa 5:7, 6:1, 6:1, 6:3. Meč je trajao tri sata. Cicipas je trenutno sedmi teniser sveta, dok je Bergs 130. na ATP listi. Cicipas će u drugom kolu igrati sa pobednikom meča između Australijanaca Džordana Tompsona i Aleksandra Vukića.