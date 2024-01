Alkaraz poslao moćnu poruku Novaku! Španac počistio iskusnog Francuza i najavio borbu za trofej u Melburnu!

Karlos Alkaraz demonstrirao je silu u prvom kolu Australijan opena, te je sa 3:0 u setovima (7:6, 6:1, 6:2) počistio Rišara Gaskea i poslao moćnu poruku Novaku Đokoviću i ostalim rivalima. "Vamos!" You said it, @carlosalcaraz.

The Spaniard defeats a gallant Richard Gasquet 7-6(5) 6-1 6-2 to advance. #AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/IQPIbNlOSw — #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2024 Jasno je da će mladi Španac krenuti po titulu u Melburnu, a što se meča protiv Gaskea tiče problema je bilo samo u prvom setu koji je rešen posle velike drame i taj-brejka u kom je bilo 7:5 za Alkaraza. Kasnije je Karlitos upalio u veću brzinu i počistio je iskusnog